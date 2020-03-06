У Харкові медперсонал лікарень вчать, як приймати хворих на коронавірус. Тренування проводять в інфекційних відділеннях. Лікарі готуються приймати ймовірних хворих у спеціальних кабінетах з ізольованим входом. Обстеження і терапія під наглядом епідеміологів. Також для подібних викликів підготували спеціальні бригади швидкої.

"Самая главная задача конечно ставилась перед врачом, на прием к которому приходит такой пациент, это и правильность сбора анамнеза, правильность поведения врача с соблюдением всех мер профилактики, дезинфекции", - говорить Олена Головіна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я.

"В місті виділено 3 бригади центру медицини катастроф, які саме будуть шпиталізувати, доправляти до лікарні хворих або ж контактних з коронавірусом, в області таких бригад", - говорить Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.