У Харкові медперсонал вчать, як приймати хворих на коронавірус [ Редактировать ]
У Харкові медперсонал лікарень вчать, як приймати хворих на коронавірус. Тренування проводять в інфекційних відділеннях. Лікарі готуються приймати ймовірних хворих у спеціальних кабінетах з ізольованим входом. Обстеження і терапія під наглядом епідеміологів. Також для подібних викликів підготували спеціальні бригади швидкої.
"Самая главная задача конечно ставилась перед врачом, на прием к которому приходит такой пациент, это и правильность сбора анамнеза, правильность поведения врача с соблюдением всех мер профилактики, дезинфекции", - говорить Олена Головіна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я.
"В місті виділено 3 бригади центру медицини катастроф, які саме будуть шпиталізувати, доправляти до лікарні хворих або ж контактних з коронавірусом, в області таких бригад", - говорить Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
по теме
Коронавірус в Україні: у Чернівцях оголосили карантин у всіх навчальних закладах
У Чернівецькій області через підтверджений випадок коронавірусу до 22 березня оголосили карантин у всіх школах та вищих навчальних закладах. Тим часом, у Нових Санжарах обсервація закінчилась.
Ознайомлення з профілактикою вірусних хвороб: у Черкасах провели флешмоб
Такої кількості медиків, та ще й у танці, цей черкаський торговельний центр ще не бачив. Серед учасників флешмобу переважно студенти черкаської медакадемії
Королівській сім'ї загрожує коронавірус
Німеччина на порозі епідемії коронавірусу, в Італії стрімко зростає кількість хворих. Перший випадок зафіксували і у Відні
В Україні немає жодних підтверджених випадків коронавірусу - головний лікар
Коронавірус виявили в українки в Італії. Відомо, що дівчина працює в Ломбардії. Ще двоє українців занедужали на круїзному лайнері "Даймонд Принцес"
"Масок немає": українці спустошують аптеки
Новини про коронавірус неабияк стривожили жителів західних областей. Люди спустошують аптеки, скуповуючи маски і противірусні препарати