Загострення на європейських кордонах. Туреччина заявила, що не дозволить повертати біженців з ЄС назад на свою територію. Європейці приймати мігрантів не готові. Чи вдасться сторонам домовитися і вийти з глухого кута - далі в сюжеті.

Турецька провінція Едірне, кордон із Грецією. Нашвидкоруч зведені намети - за кілька метрів від бажаної європейської землі. Тисячі мігрантів чекають можливості прорватися за лінію перетину.

Ід, мігрант із Сирії:

Ми тут уже п'ять днів. Спимо надворі. Вчора дощило, змокли до нитки, і взагалі не стулили очей. Та чекатимемо й далі - а що вдієш?

За житло стають навіть занедбані будівлі - як ось цей колишній автовокзал. У ньому знайшли прихисток кілька десятків сімей.

Мухаммед, мігрант з Сирії:

Усі втомилися, виснажені. Або відкриють кордон, або доведеться повертати додому.

По той бік цим людям не раді. Зустрічає ціла армія. Греція заявила: лише за останню добу зупинили на кордоні 7 тисяч нелегалів, від минулої суботи - 35 тисяч. А в Анкарі відзвітували: сухопутний кордон уже встигнули перетнути 140 тисяч біженців. І відсьогодні шляху назад для них - немає.

Сулейман Сойлу, міністр внутрішніх справ Туреччини:

Вранці ми розгорнули на кордоні підрозділ із тисячі озброєних спецпризначенців, щоб запобігти виселенню мігрантів назад у Туреччину.

І Афіни, й Анкара закидають одне одному надмірне застосуванні сили. Червоний Хрест закликає обидві сторони не використовувати людей як зброю в політичних баталіях.

Франческо Рокка, президент Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця:

Тут жінки і діти, ситуація надскладна. Бачите, які погодні умови, як доводиться виживати людям. Позиція нашої організації чітка: усі держави й міжнародні гравці мають право встановлювати свої правила. Але вони не повинні принижувати людську гідність.

Та Європейський Союз на боці Греції. Напередодні міграційну кризу обговорили міністри внутрішніх справ країн-членів - зустрічалися під супровід протестів. Правозахисники вимагали пустити біженців у ЄС. Тим не менш, європейці спільними зусиллями зобов'язалися боронити південний європейський кордон - на це виділять 700 мільйонів євро.

Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії з питань просування європейського способу життя:

Туреччина - не ворог, але і люди - не зброя. Будемо робити все можливе, щоб не відступити від цих принципів. Події останніх днів показують, як важливо встановити дієву систему контролю міграції.

Від Раджепа Ердогана вимагають дотримуватися умов міграційної угоди з ЄС 2016 року.

Ільва Йоханссон, єврокомісар із внутрішніх справ:

Цілком можливо боронити права прохачів притулку і, водночас, захищати кордони. Фундаментальне право на притулок не означає, що Ердоган може висилати скільки завгодно мігрантів на територію ЄС.

Туреччина утримувала біженців на своїй території в обмін на фінансову допомогу, допоки минулої суботи в Анкарі не заявили, що більше не можуть самотужки впоратися з потоком мігрантів. Лише з Сирії в Туреччину прибули майже 4 мільйони чужинців, ще мільйон просто зараз зібралися з сирійського боку кордону. Тікають з охопленого війною Ідліба - там триває наступ асадівських військ за підтримки Росії. Їм протистоять озброєні Туреччиною бойовики.

Зменшити градус напруженості сьогодні домовилися президенти Росії і Туреччини. Переговори затяглися майже на шість годин, три з них - віч-на-віч. Погодили припинити вогонь опівночі. Також серед пунктів угоди - створення коридору безпеки і спільне патрулювання стратегічних ділянок.