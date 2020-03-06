У Черкасах під загрозою закриття найбільший в місті волонтерський центр. Приміщення, де останні шість років виготовляли маскувальні сітки для потреб фронту - міські чиновники здали в оренду, а волонтерів попросили виселитися.

Стрічку за стрічкою "черкаські павучки" вплітають у маскувальну сітку. Незабаром волонтери мають відправити на передову чергову партію свого армійського "хенд-мейду". Навіть на шостий рік війни їхні вироби можуть врятувати чиєсь життя.

"Якщо замовлення у нас по 40, по 50 сіток. То як видумаєте, ми нужні чи не нужні? Навіть якщо раніше ми плели сітки, вони у нас тут якийсь час лежали - затримувалися …то зараз у нас їх забирають гарячими".

Аби впоратись вчасно, волонтерам доводиться працювати у дві зміни - денну та вечірню. Ця робота складна навіть для молодих, а середній вік волонтерів тут 65-70 років. До того ж плести доводиться у вкрай тяжких умовах. Приміщення, в якому вже шість років існує волонтерський центр, за борги ще в 2017 відключили від електропостачання.

Борги за комунальні послуги погасити волонтерам не під силу, та й законного права вони на це не мають - приміщення у власності міста, а волонтерська організація там офіційно не зареєстрована. Хоча чиновників, кажуть активісти, - не раз просили це зробити.

"Свого часу, зробили волонтерський загальний центр для міста - можливо б воно було задіяно правильно, ухожене, опалювалось, світло б було і воно було б задіяне", - говорить В'ячеслав Скічко, координатор Черкаської волонтерської організації "Наш Батальйон".

Проблема із приміщенням наростала з кожним роком. Кілька днів тому чиновники будівлю здали в оренду, а волонтерів попросили виселитись. У мерії запевняють: утримувати без відповідної міської бюджетної програми таке приміщення місто не в змозі. А міськрада виділення коштів на утримання волонтерського центру не погодила.

"Я не можу коментувати дії депутатів міської ради. Це питання неодноразово обговорювалось, про це питання всі чудово знали. Так що, на сьогоднішній день це питання не було вирішене, кошти на покриття комунальних витрат виділені не були. Це бюджетні питання", - говорить Людмила Бордунос, заступник міського голови Черкас.

Місто пропонувало волонтерам переселитися з центру у віддалений район - там начебто знайшли відповідне приміщення. Але їздити туди на маршрутках для пенсіонерів і дорого, і далеко та під час підготовки сюжету до ефіру консенсус таки знайшли - волонтерам чиновники погодилися виділити кілька кімнат на шостому поверсі мерії.