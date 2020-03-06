Світові ціни на нафту опустилися нижче 50 доларів за барель. Це найнижчий показник для еталонних марок Brent та WTI за майже три роки.

Ціни знизилися в очікуванні рішення країн групи ОПЕК щодо додаткового скорочення видобутку. Засідання організації триває нині у Відні.

Попередньо країни обмірковували додаткове добове скорочення на півтора мільйона барелів - до кінця року - для боротьби з економічним впливом коронавірусу на ринок. Однак з цією позицією не погоджуються Росія та Казахстан.