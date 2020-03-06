Ціна на нафту впала до рекордної позначки [ Редактировать ]
Світові ціни на нафту опустилися нижче 50 доларів за барель. Це найнижчий показник для еталонних марок Brent та WTI за майже три роки.
Ціни знизилися в очікуванні рішення країн групи ОПЕК щодо додаткового скорочення видобутку. Засідання організації триває нині у Відні.
Попередньо країни обмірковували додаткове добове скорочення на півтора мільйона барелів - до кінця року - для боротьби з економічним впливом коронавірусу на ринок. Однак з цією позицією не погоджуються Росія та Казахстан.
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