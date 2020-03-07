Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу того, что его коллега из Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить отношения с Россией. Об этом сообщает газета The Guardian.

В интервью изданию Зеленский заявил, что лидер Франции, как и канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживает Украину, но усилия Макрона наладить отношения с Москвой его беспокоят.

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"Нельзя играть здесь на два фронта", - сказал президент Украины.

Ранее мы писали о том, что Зеленский приехал в Полтавскую область. Также Зеленский назвал основные причины смены правительства.

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