Зеленский обеспокоен попытками Макрона наладить отношения с Россией [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу того, что его коллега из Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить отношения с Россией. Об этом сообщает газета The Guardian.
В интервью изданию Зеленский заявил, что лидер Франции, как и канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживает Украину, но усилия Макрона наладить отношения с Москвой его беспокоят.
"Нельзя играть здесь на два фронта", - сказал президент Украины.
Ранее мы писали о том, что Зеленский приехал в Полтавскую область. Также Зеленский назвал основные причины смены правительства.
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