В четверг, 5 марта, в Полтаве президент Украины Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который вступает в дежурство на базе ГСЧС. Вертолет оборудован специально для транспортировки больных коронавирусом. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой. Об этом передает пресс-служба ОП.

Так, вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Медики также продемонстрировали президенту порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов. Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

Владимир Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.

"Этот вертолет - только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится - мы будем готовы", - отметил президент.

Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.