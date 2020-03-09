В мексиканском Монтеррее Элина Свитолина, первая ракетка Украины, выиграла турнир WTA International, обыграв в финале чешку Марию Боузкову. Об этом сообщается на сайте WTA.

Счет - 7:5, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась более 3 часов. Боузкова выиграла тот первый гейм на подаче Свитолиной и повела 2:0, но Элина быстро вернула равновесия, сравняла счет и дальше соперницы брали свои подачи. При счете 6:5 Свитолина обводящим ударом заработала сет-бол и с первой же попытки его реализовала.

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Во втором сете, в котором соперницы уверенно брали свои подачи, все решил седьмой гейм, в котором Боузкова сделала брейк. Свитолина не сумела вернуть брейк и проиграла сет.

На старте решающей партии чешка выиграла упорный гейм на подаче Свитолиной, но дальше 4 гейма на свой счет записала украинская теннисистка. Элина Свитолина не смогла подать на победу при счете 5:3, после чего реализовала свой первый матчбол уже на подаче соперницы.

"Мари великолепно боролась, и я думаю, что это был матч очень высокого уровня. Мы обе играли хорошо, мы боролись, не было легких игр. Я думаю, что люди действительно подталкивали нас к тому, чтобы мы играли лучше всех, и было удивительно получить поддержку от мексиканцев", - сказала Свитолина прессе после поединка.

Для Элины Свитолиной это 14-й титул WTA в карьере и первый после ее победы на Итоговом чемпионате в сезоне-2018. В прошлом году Свитолина провела только один финал в Туре (на WTA Finals проиграла Эшли Барти).

Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.