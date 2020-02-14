Свитолина проиграла 84-й ракетке мира в Таиланде [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла 84-й ракетке мира на четвертьфинале туринира Нао Хибины.
Соперница успешно делала подачи и не допускала ошибок. Нао выиграла семь геймов подряд, четыре из которых - на подачах украинки. Она смогла одержать победу 6:4, 6:2.
Так, Свитолина не смогла повторить прошлогодний успех Даяны Ястремской на кортах Хуахина.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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