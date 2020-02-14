Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла 84-й ракетке мира на четвертьфинале туринира Нао Хибины.

Соперница успешно делала подачи и не допускала ошибок. Нао выиграла семь геймов подряд, четыре из которых - на подачах украинки. Она смогла одержать победу 6:4, 6:2.

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Так, Свитолина не смогла повторить прошлогодний успех Даяны Ястремской на кортах Хуахина.