Церемония зажжения огня Олимпиады-2020 в Токио пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Олимпийского комитета Греции.

Напомним, летние Олимпийские игры 2020 пройдут в столице Японии Токио в период с 24 июля по 9 августа.

Ранее мы писали о том, что Олимпийские игры 2020 могут состояться без зрителей из-за коронавируса. Также читайте о том, под каким девизом пройдут соревнования в этом году.

К слову, число зараженных коронавирусом в Европе превысило 9 тысяч.

По состоянию на понедельник, 9 марта, в Украине подтвержден только один случай заражения коронавирусом.

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