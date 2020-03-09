Церемония зажжения огня Олимпиады-2020 в Токио пройдет без зрителей [ Редактировать ]
Церемония зажжения огня Олимпиады-2020 в Токио пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Олимпийского комитета Греции.
Напомним, летние Олимпийские игры 2020 пройдут в столице Японии Токио в период с 24 июля по 9 августа.
Ранее мы писали о том, что Олимпийские игры 2020 могут состояться без зрителей из-за коронавируса. Также читайте о том, под каким девизом пройдут соревнования в этом году.
К слову, число зараженных коронавирусом в Европе превысило 9 тысяч.
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