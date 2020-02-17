Олимпийские игры-2020: под каким девизом пройдут соревнования [ Редактировать ]
Летние Олимпийские игры 2020 года, которые состоятся с 24 июля по 9 августа в Токио, пройдут под девизом - "Объединенные чувством" (United by emotion).
Как объясняют его авторы, девиз подчеркивает роль спорта в объединении людей.
"Спорт дает людям возможность испытывать все разнообразие эмоций и страстей. Игры 2020 года в Токио позволят людям ощутить смелость и соревновательный дух. В этом и заключается сила спорта".
Ранее Тосиро Муто, глава оргкомитета Олимпийских игр 2020, признался, что обеспокоен ситуацией с коронавирусом, который может поставить под угрозу проведение соревнований. Но он отметил, что главный летний старт четырехлетия отменять пока не собирается.
Напомним, украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков выиграл чемпионат Европы, который проходил в Риме.
Отметим, украинский спортсмен, боксер Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020 в Токио. А также читайте о том, как Ломаченко бросил вызов чемпиону мира и раскрыл причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым.
Напомним, ранее украинская теннисистка феерично победила на турнире в Риме.
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