На Донбасі атакували медичний автомобіль українських військових. Бойовики скинули на нього з безпілотника два снаряди. Сталося це у Гнутовому поблизу Маріуполя. Минулося без жертв.

Загалом цієї доби поранено одного захисника. Противник відкривав вогонь вісім разів, зокрема, із забороненої зброї. Більше про ситуацію на передовій знає Руслан Смєщук.

Це передові армійські позиціїї за Авдіївкою. Під ногами чвакає багнюка. Сиро. Такий вигляд зараз мають окопи. Попри відносну тишу тут гаряче. Смертоносне "залізяччя" літає постійно.

"Со стороны оно кажется что все тихо, но на самом деле они делают прострелы каждые 20-40 минут. Стрелкотня, пулеметы. Воги вот кидают, гранаты кидают, вчера было слышно", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України

Проте наші вояки не терплять. На вогонь відповідають вогнем.

"ДШК по нам работала - мы отвечали", - говорить Максим, військовослужбовець ЗСУ.

Максимові двадцять чотири. Його не брали до лави Збройних сил. Та хлопець доклав зусиль, щоб потрапити на передову. Про свій вибір не шкодує.

"Меня на срочку не взяли. Много чего увидел много чего научился", - говорить Максим, військовослужбовець ЗСУ.

Щоб не потрапити під вогонь снайпера, треба ходити тільки окопами. Хай навіть під ногами багнюка. Інакше додому можна не повернутися. А кожного з цих чоловіків чекають. У Олексія, скажімо, за спиною ціла родина.

"Они там окапываются, чистят - время для военных действий меньше. У меня сын, дочка, но это тяготы воинской службы - мы должны чем-то жертвовать. Это наша земля, кто как не мы?", - говорить Олексій, військовослужбовець ЗСУ.

Залишки снігу, окопи, зброя - так українські воїни зустрічають сьому фронтову весну.