Епідемія коронавірусу вже має і економічні наслідки. Падіння виробництва в Китаї спричинило подешевшання нафти, а через це падає курс російського рубля.

До чого це може призвести? І чи зачепить гривню? Дмитро Анопченко з'ясовув ситуацію на ринку "чорного золота".

Ціни на нафту за вихідні впали до рекордно низької позначки. Ціна "чорного золота" на торгах обвалилась на третину, миттєво потягнувши за собою вниз і російський рубль - його курс щодо доллара і євро різко впав. І все це наслідки двох подій.

З одного боку Китай через коронавірус згортає виробництво. Йому не потрібно стільки нафти, падає попит - падають і ціни. З іншого - на цьому фоні сталася подія, яку британська "Таймс" вже назвала "еквівалентом оголошення Росії "нафтової війни". Її розпочала Саудівська Аравія, оголосивши про рішення збільшити власний видобуток і відповідно знизити ціни.

Країни ОПЕК завжди домовлялися про квоти, добровільно обмежували добич нафти і таким чином тримали вартість "чорного золота". Але минулої п'ятниці не змогли знайти спільної мови ані щодо зміни такої угоди, ані щодо продовження, що фактично означає її завершення в останній день березня. Тобто із першого квітня учасники Альянсу більше не зв'язані зобов'язаннями.

The Wall Street Journal пише, що це тільки початок. Мовляв, Саудівська Аравія хоче послабити позиції Росії на ринку, тож готова збільшувати виробництво до 10 мільйонів барелів на день, а то і до рекордних 12 мільйонів барелів. Якщо це станеться, ціни на нафту впадуть ще більше, а це матимемо і геополітичні і дуже конкретні економічні наслідки.

З точки зору геополітики, це вдарить по позиціях країн-виробників. Венесуели, Ірану, і в першу чергу Росії. Якщо говорити про наслідки економічні - різко злетять ціни на золото, і держави і бізнес кинуться вкладати в нього гроші. На торгах в Азії вони вже досягли максимальної позначки за останні 7 років. Рубль падатиме ще більше. І велике питання - що буде із гривнєю. Але панікувати поки рано, все залежить від політики Нацбанку, від того, чи вирішать в НБУ стримувати нинішній курс, або дозволять гривні "просісти". Не просто рішення, а й навіть стратегії дій поки ще немає.

Експерти кажуть про кілька загроз. Поперше, вслід за нафтою як правило йдуть вниз ціни і на іншу сировину - газ і вугілля, а це те, що видобуває і продає якраз вже Україна. Їхнє здешевлення, якщо процес цей затягнеться, зазвичай знижує і ціни на метал і зерно - дві основні позиції українського експорту. А ось "падіння цін на українських заправках чекати не варто" - спрогнозував представник країни у МВФ Владислав Рашкован.

Він же попереджає про посилення світової "економічної турбулентності". Є ще маленький шанс, що все відіграють назад - наприкінці березня заплановане останні перед зміною правил консультативне засідання ОПЕК. Втім, фінансові аналітики бачать в діях Росії підготовку до зятяжного протистояння. А це означає, що до стримування наслідків не нашої "нафтової війни", яка тим не менше може зачепити і нас, вже зараз варто готуватися і Україні.