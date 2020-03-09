Після Італії, найбільш ураженими інфекцією Covid-19 у Європі є Франція та Німеччина. У кожній з них із діагнозом коронавірус понад тисячу людей.

Яких заходів там уживають, аби зупинити поширення недуги? І як борються з інфекцією в інших країнах? Розкаже Тетяна Логунова.

Цієї ночі в офісі канцлера Німеччини світилося майже до світанку. Лідери керівної коаліції проводили екстрену нараду щодо боротьби з коронавірусом. Зупинити поширення хвороби німцям ніяк не вдається. В країні інфікована вже понад тисяча людей, випадки зараження зафіксовані практично у всіх землях. І експерти попереджають - це ще не пік епідемії.

Сім годин консультацій і кілька ухвалених рішень. Уряд рекомендує скасовувати всі заходи, в яких передбачена участь більше як тисячі людей. Тобто всі концерти, футбольні матчі, виставки. Компаніям, які через поширення коронавірусу зазнають збитків, допоможуть. Їм видаватимуть пільгові кредити.

Якщо середній бізнес ще тримається на плаву, то малі приватні підприємці вже не дораховуються виторгу. Німецька дизайнерка окулярів та ілюстраторка дитячих книжок Сара Зеттгаст за останній місяць не заробила ані копійки. Спочатку скасували виставку окулярів у Мілані, де жінка мала презентувати свою колекцію. А тепер ще й книжковий ярмарок у Лейпцигу, у якому пані Зеттгаст теж планувала брати участь.

"Я вже казала своїм друзям, що скоро в мене буде депресія. Це все дуже пригнічує. І справа не тільки в бюджеті. Тут є й емоційна складова. Ти не можеш реалізувати себе в улюбленій справі", - говорить Сара Зеттгаст, дизайнерка, ілюстраторка.

Європі потрібен єдиний план стимулювання економіки, щоб вона теж не стала жертвою коронавірусу. Негайно розробити таку програму закликає французький міністр економіки.

"Європа повинна довести свою політичну ефективність. Я очікую чітких і скоординованих кроків, які допоможуть уникнути економічної кризи внаслідок епідемії коронавірусу", - говорить Брюно Ле Мер, міністр економіки Франції.

У Франції наразі інфіковані більше як тисяча двісті людей. Президент Макрон ухвалив рішення про відчуження всіх наявних і майбутніх запасів захисних масок. Їх розподілятимуть серед медичних працівників і спрямовуватимуть у регіони, де зафіксовані найбільші спалахи хвороби. До боротьби з поширенням коронавірусу долучилася і католицька церква. Під час недільної меси віряни вже не тримаються за руки, змінили і обряд причастя.

"Хліб, який символізує Тіло Христове, ми тепер передаємо вірянам у руки, а не кладемо до рота. Усі священники, які проводять цей обряд, ретельно миють і дезинфікують руки", - говорить Філіп Неоз, священник.

У Південній Кореї боротися з коронавірусом допомагає армія. Військові дезінфікують квартали, де зафіксовані спалахи хвороби. В країні заражені майже 7 з половиною тисяч людей, понад пів сотні померли.

"Поширення вірусу справді трохи сповільнилося. Але поки що зарано говорити про те, що ситуація поліпшується. Ми постійно фіксуємо нові випадки зараження", - говорить Кім Канг-Ліп, заступник міністра охорони здоров'я Республіки Корея.

А в Китаї розробили робота, який може допомогти лікарям дистанційно оглядати хворих на коронавірус. На думку винахідників, це допоможе знизити ризик зараження медичних працівників.

"Вірус швидко шириться, проте наші лікарі мужньо тримаються. Ми можемо використовувати таких роботів для виконання складних завдань - і в такий спосіб захищати медиків", - говорить Женг Гангті, професор.

Станом на сьогодні, на коронавірус у світі захворіли понад 111 тисяч людей, майже 4 тисячі померли, 62 тисячі побороли недугу.