Охоронці зупинили заколотників, однак дехто встиг пробратися в медпункт

Шестеро людей загинули під час тюремних бунтів у Італії. Заворушення спалахнули відразу в кількох виправних закладах. Бо через коронавірус в'язням обмежили відвідини.

У Модені засуджені підпалили тюрму й намагалися втекти. Охоронці зупинили заколотників, однак дехто встиг пробратися в медпункт і викрасти метадон. Кілька смертей пов'язані саме з наркотичним передозуванням.