Італійські арештанти влаштували бунт у в'язниці і померли від метадону [ Редактировать ]
Шестеро людей загинули під час тюремних бунтів у Італії. Заворушення спалахнули відразу в кількох виправних закладах. Бо через коронавірус в'язням обмежили відвідини.
У Модені засуджені підпалили тюрму й намагалися втекти. Охоронці зупинили заколотників, однак дехто встиг пробратися в медпункт і викрасти метадон. Кілька смертей пов'язані саме з наркотичним передозуванням.
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