Главные новости: что произошло 9 марта [ Редактировать ]
Фото: новости 9 марта / platfor.ma
В четверг, 5 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- Зеленский сделал заявление о деле крушения МН17.
- В МИД опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине.
- Кабмин утвердил новый план борьбы с коронавирусом.
Мир
- Северная Корея запустила ракеты.
- Китай назвал сроки окончания заражений коронавирусом.
- В Нидерландах начинается судебный процесс дела о крушении МН17.
- Первый случай коронавируса подтвердили в штаб-квартире НАТО.
Смотрите также курс валют на 10 марта.
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