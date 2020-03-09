Северная Корея запустила ракеты [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, Северная Корея запустила три ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря. Об этом сообщает сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила три неустановленные снаряды в Восточное (Японское - ред.) море в понедельник, через неделю после того, как коммунистический режим выпустил два снаряда ближнего радиуса действия.
Ракеты были выпущены в северо-восточном направлении из районов, прилегающих к городу Сондок в восточной провинции Хамхын.
О типе ракет, дальность и высоте полета пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Афганистане ракета попала в вертолет с украинцами. А также мы писали о том, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
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