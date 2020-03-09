По состоянию на понедельник, 9 марта, в Украине подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что в течение 8 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях на COVID-19.

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"Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат", - говорится в сообщении.

На территории Европейского региона зарегистрировано 11 789 случаев заболевания COVID-19.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в:

Италии - 7375,

Германии - 902,

Франции - 1126,

Испании - 374,

Швейцарии - 332,

Великобритании - 277,

Нидерландах - 265,

Бельгии - 200,

Швеции - 203.

Ранее мы писали о том, что экс-посол Ирана в Сирии умер из-за коронавируса. Также в Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса.

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