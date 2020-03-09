Коронавирус в Украине: в МИД опубликовали свежие данные [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 9 марта, в Украине подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Сообщается, что в течение 8 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях на COVID-19.
"Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат", - говорится в сообщении.
На территории Европейского региона зарегистрировано 11 789 случаев заболевания COVID-19.
Наибольшее число зараженных зарегистрировано в:
- Италии - 7375,
- Германии - 902,
- Франции - 1126,
- Испании - 374,
- Швейцарии - 332,
- Великобритании - 277,
- Нидерландах - 265,
- Бельгии - 200,
- Швеции - 203.
Ранее мы писали о том, что экс-посол Ирана в Сирии умер из-за коронавируса. Также в Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса.
Читайте также о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того, помните: чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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