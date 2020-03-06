Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2020 года установил курс евро на уровне 28,23 гривен за евро, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 марта установлен на таком уровне: 28,2336 гривен за евро (+0,5394 грн). При этом курс евро на 6 марта составляет 27,6942 гривен за евро.

Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.