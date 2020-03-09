В понедельник, 9 марта, стало известно, что премьер-министр Денис Шмигаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.

До 11 марта Минздрав и Министерство финансов обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Также Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Шмыгаль поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.

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