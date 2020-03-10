Тисячі муркотунів під одним дахом. Музей, що зібрав найнеймовірніші зображення котів, кицьок і кошенят працює у Кракові. Історію про те, як українські переселенці з Донецька зробили успішний бізнес з власного захоплення - розповість Ольга Жидецька.

Цей нещодавно відкритий музей у непоказному будинку на вулиці Флоріанській у Кракові вже встиг стати місцевою візитівкою. Його створила родина українців, які переїхали до Польщі з окупованого Донецька. Із собою забрали і гордість господині - величезну колекцію котів. Їх вирішили не ховати на полицях, а виставити на огляд для таких шалених котолюбів, як і самі.

"Эта коллекция собиралась более 15 лет. Коты приезжали со всех стран. Там, где мы были на отдыхе. Там, где были наши друзья, знакомые тоже нам привозили. Все началось с маленького котика из Германии, которого мне привезли в подарок", - говорить Наталія Кошива, власниця котомузею.

"Каждая кошка здесь уникальна. Где-то откуда-то кем-то привезена. Здесь кошки есть из Индии, здесь кошки есть с Испании, здесь кошки есть с России, с Украины есть много, конечно", - говорить Юрій Шевшиков, власник котомузею.

Господар музею розповідає - вивезти кілька тисяч експонатів майбутнього музею було непросто. Усі фігурки й картини були ретельно запаковані. І якщо українська та польська митниці виявилися лояльними до котячого захоплення пари, то на блокпостах самопроголошеної ДНР подружжя дуже боялося втратити свій скарб. Під час огляду бойовики пошкодили 15 статуеток.

"Это был целый микроавтобус. Здесь с Украины в Польшу, ну, были сложности, но это просто граница обычная. А там... там война", - говорить Юрій Шевшиков.

На нове місце господарі забрали із собою й берегиню музею - кішку Гейшу. Якщо ця пухнаста вподобає когось із відвідувачів, потім всюди супроводжує й ніжно треться об ноги. Щоб зацікавити гостей, власники вигадують квести для дітей та дорослих. Наприклад, хто швидше знайде в кімнаті три однакових експонати. Переможці отримують квитки на нові відвідини або зображення котів, які тут продаються. Але й без таких розваг усі гості в захваті від атмосфери котомузею.

"Нашу увагу привернув кіт на вході, тож ми вирішили зазирнути до цього музею. Коли зайшли всередину, то здивувалися, побачивши стільки картин і статуеток! Дуже здивувалися", - говорить Даніель, відвідувач котомузею.

"Я завітала сюди, бо вирішила, що тут точно має бути щось цікаве. У нас удома теж багато котів, тому я хотіла побачити це котяче царство. Їх тут - тисячі. Я просто в захваті!" - говорить Самона, відвідувачка котомузею.

У планах господарів - розширити експозицію. Зокрема, доповнити заклад ще однією кімнатою вже із живими котами. Щоб кожен відвідувач міг погладити і вдосталь наспілкуватися з пухнастими муркотунами.