Украинскую систему здравоохранения тяжело назвать каким-то новым или новаторским механизмом. Все процессы и способ существования этой отрасли, скорее, - наследие СССР. Да и главный "принцип" украинской медицины - бесплатность, давно уже не "принцип". Ни для кого не секрет, что "занести" нужно всем и везде. И не потому что врачи - "негодяи", а потому что зарплаты медработников в Украине - минимальны. Медсестры в больницах и поликлиниках получают чуть больше "минмималки", да и выплаты врачам тоже невелики. Поэтому каждый пациент идет на некий "компромисс" и с врачами, и с самим собой.

И так длилось годами. Все соглашались с правилами игры, но стало очевидно - систему нужно менять. И реформа все же стартовала. Сначала в "первичке" - запустили семейную медицину, большинство украинцев подписали декларации с одним врачом, и даже дали старт "телемедицине"! Теперь пришло время второй волны изменений. На сей раз изменения коснутся второго звена медпомощи. А именно - специалистов узкого профиля и правил госпитализации.

Кого "накроет" вторая волна?

Второй этап медицинской реформы стартует с первого апреля. Пройдет ли все гладко? Пока непонятно. Сомнения есть даже у президента Владимира Зеленского. На внеочередном заседании парламента глава государства заявил о "большом количестве вопросов" к запуску изменений.

"Нужно иметь смелость признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля... Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос - к кадрам, а значит, главный вопрос - а куда мы спешим сейчас? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену? ", - заявил Владимир Зеленский

И тут важно отметить, что ход медреформы зависит не только от Министерства здравоохранения, но и от коммуникации ведомства с больницами. Ведь по правилам второй волны реформы, медучреждения должны подписать контракт с Национальной службой здоровья на предоставление разных пакетов услуг. Но для этого нужно выполнить ряд условий:

Медучреждение должно сменить статус и стать некоммерческим коммунальным предприятием;

Наличие электронной базы данных;

Наличие лицензии для предоставления пакета услуг, на которые и подается медучреждение;

Наличие заявки на подпись контракта с Национальной службой здоровья.

Если у больницы нет таких условий? Медучреждение закроют?

Если коротко - да. Уже известно, что под угрозой закрытия примерно 500 больниц по всей стране. В Национальной службе здоровья Украины уверяют, что сократят небольшое количество медучреждений - примерно 10 процентов. Здесь все зависит и от условий, которые есть в больнице, и от количества принятых пациентов. К примеру, если одна больница принимает 80 родов в год, а через 40 километров другая принимает 800 родов, то первую больницу закроют. Так же и с количеством госпитализированных.

"Под удар" попали даже детские больницы. К примеру, в Каменском к сокращению готовятся врачи детской клинической больницы. Ее планируют присоединить к другому медучреждению. И здесь возникает еще одна проблема, которую нужно решить: куда деваться врачам, которых сократили? На это ответа пока нет.

Куда обращаться, если больницу в моей деревне/городе/поселке закроют?

Без медпомощи вы точно не останетесь. Но успеют ли вам ее предоставить - тоже пока неизвестно. Согласно тексту медицинской реформы, в Украине создали сеть из 212 опорных больниц. Они будут разбросаны по всей стране. Большинство из них будут расположены в районных центрах. Главный принцип размещения - логистика. По новым нормативам Минздрава, "скорая" должна довезти пациента к опорной больнице за час. Удастся ли сделать это по украинским дорогам за такое время - не везде. Но таков алгоритм действий в экстренных случаях. Если же болезнь "терпит" и вы можете доехать до "опорной больницы" самостоятельно, то:

Идете к семейному врачу, с которым подписали декларацию;

Врач выписывает направление к узкому специалисту (окулист, ЛОР, стоматолог и т.д.). Важный момент: больницу вы можете выбрать самостоятельно;

Идете к специалисту с выписанным направлением;

Проходите у него консультацию.

Деньги идут за пациентом

Согласно тексту медицинской реформы, все виды медицинских услуг оплачивает государство. Создали даже прейскурант.

Но, очевидно, что выделенных денег на лечение не хватит! По мнению экспертов, только лечение инсульта обойдется не меньше, чем в 50 тысяч гривен.

"Даже введение специального препарата, который разжижает кровь и растворяет тромб - "Альтеплаза", стоит от 13 до 18 тысяч гривен! А еще добавьте неинструментальное обследование, магнитно-резонансная томография, потом еще нужна консультация специалиста, невролога. Себестоимость всех этих услуг - порядка пятидесяти тысяч гривен", - уверяет Александр Торгун, эксперт по вопросам здравоохранения из Украинского института будущего.

Больше всего денег планируют отдать на лечение онкологии и болезней новорожденных. Все деньги больницы должны получать напрямую от Службы здоровья Украины, без участия пациента. Сначала медучреждение получит 60% на лечение, остальные 40% - уже после лечения.

Нужна ли вообще стране медреформа?

Нужна. Ведь старая система уже давно себя изжила. И этот этап тоже важно пройти. Пусть в нем есть очень много недостатков, но это лишь второй шаг к изменениям.