Війська США почали залишати Афганістан [ Редактировать ]
США почали виведення військ із Афганістану. За угодою між Вашингтоном та ісламістським рухом "Талібан" протягом наступних чотирьох місяців Сполучені Штати мають скоротити свою армійську присутність в країні на чотири тисячі, а решту вісім з половиною тисяч виведуть протягом року.
Також свої війська мають забрати союзники США по НАТО. Натомість таліби зобов'язалися розірвати зв'язки з Аль-Каїдою та Ісламською державою та не використовувати країну як плацдарм для нападу на Штати чи їхніх соратників.
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