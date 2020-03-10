США почали виведення військ із Афганістану. За угодою між Вашингтоном та ісламістським рухом "Талібан" протягом наступних чотирьох місяців Сполучені Штати мають скоротити свою армійську присутність в країні на чотири тисячі, а решту вісім з половиною тисяч виведуть протягом року.

Також свої війська мають забрати союзники США по НАТО. Натомість таліби зобов'язалися розірвати зв'язки з Аль-Каїдою та Ісламською державою та не використовувати країну як плацдарм для нападу на Штати чи їхніх соратників.