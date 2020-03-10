Туреччина закликала НАТО негайно надати додаткову допомогу в Сирії. Про це президент Таїп Ердоган заявив на спільній прес-конференції з керівництвом Альянсу в Брюсселі.

Турецький лідер нагадав, що Анкара протягом останніх дев'ять років протистоїть загрозам із Сирії. І нині, на його думку, НАТО має чітко показати свою союзницьку солідарність з Туреччиною і підтримати її боротьбу з тероризмом.

"Турецько-сирійський кордон - це також південно-східний кордон НАТО. Криза, яка панує в Сирії, загрожує і нашому регіону, і так само всім європейцям - як у плані безпеки, так і в гуманітарному аспекті. Ми єдина країна Нато, яка воює з Ісламською державою. До того ж ми прихистили три мільйони 700 тисяч сирійських біженців, тож сподіваємося на повну підтримку з боку наших партнерів", - говорить Таїп Ердоган, президент Туреччини.