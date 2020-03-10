Селяни обіцяють, що вивозити деревину з волинських лісів не дозволять

На Волині селяни бунтують проти вирубування лісу. Упродовж останніх років дерева ріжуть шаленими темпами. Знищили навіть вікові дуби. Хто зазіхнув на волинські ліси - дізнавалася Сніжана Сидорук.

"Які площі вирізано, отак, а тамо збоку - там же ж тоже ділянка. Все вирізано. Ото островки, а потім ці островки будуть прочищати повністю".

Із місцевими жителями їдемо в ліс між селами Ромашківка та Башлики. Тепер ця місцина - вся в пеньках. Ось недавній лісоповал. Селяни кажуть, тут були густі зелені насадження, дерева були здорові.

"Тут все. Тут наші ягоди, гриби, наше повітря все, наші легені, а воно все знищується", - говорить Іван Боровицький, житель села Башлики.

Під ніж пустили й кількасотлітні дуби.

"Цьо ріс дуб. Йому раз, два, шістдесят. Десь сімдесят чистого обйому і він був метров сім висоти. Йому двісті років".

Так погосподарювали лісівники, твердять селяни. Кажуть, прикриваючись санітарним вирубуванням, ті, хто мав би охороняти ліс - знищують його.

"Заїжджають в лісопосадку соснову фотографірують - короїд їсть. Отправляють на Київ карточку - фотографію. Под тею маркою ріжуть шо. Дуба їсть, геть усе їсть. Вони под тею маркою суцільне роблять поле", - говорить Олександр Лебідь, житель села Башлики.

За два останні роки, кажуть селяни, у тутешніх лісах під сокиру пустили майже 20 гектарів території. Місцеві зібралися на сходини. Вимагають припинити вирубування лісу.

"За зиму, за осінь прошлу все вирізано полностью. Поїдеш в цей ліс - виваляно. У нас санітарну роблять. Санітарну робіть - дуби очищайте. Нє, треба харошу сосну вирізати".

Окрім того, у селі розбиті дороги. Місцеві кажуть, їх зруйнували лісовози, ущент забиті деревиною.

"Нам ладили дорогу, вони це за півроку знищили вдрєбезги. От Джерел, оце як ви їхали, по прямій на Карпилівку - там дороги не має. Там лєгковою їдеш на першій скорості - вижимаєш сцеплєніє, бо не можна їхать першою скоростю, б'єш поддони", - говорить Юрій Гламазда, житель села Башлики.

Звинувачення селян лісівники відкидають. Мовляв, нічого протизаконного не чинять. Дерева пиляють за всіма нормами та дозволами. На підтвердження демонструють документи. Облисілі від вирубування місця обіцяють засадити молодими деревцями.

"Відводимо ділянку. Приїжджає "Херсонлісозахист". пише нам. Обстежують ці всі ділянки. Пишуть акт лісопатологічного обстеження. Відповідно нам потім ше управління дає дозвіл згідно цього акту. Потім ше так само підписуються всі акти - сільські ради дають дозвіл. тоді вже після всіх цих дозвільних документів виписуєм лісорубний квиток", - говорить Сергій Тишковець, директор Звірівського лісомисливського господарства.

У Дубищенській сільраді кажуть: бюджет села надто мізерний, щоб відмовитися від майже чверть мільйона надходжень від лісівників.

"Не буде падати з неба сам той податок, якщо не буде рубок. І оскільки в нас в минулому році четверта частина надходжень була від лісгоспу - ну то це для нас суттєво важливо", - говорить Ірина Шульгач, Дубищенський сільський голова.

Попри це, селяни обіцяють, що вивозити деревину з волинських лісів не дозволять.