Ярмоленко неожиданно упал в цене [ Редактировать ]
Известный футболист Андрей Ярмоленко подешевел на 3 миллиона евро и теперь его стоимость составляет 12 миллионов. Список составил интернер-портал Transfermarkt.
Стоимость полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко составила 30 миллионов евро.
Самые дорогие игроки АПЛ:
1. Рахим Стерлинг - 160 млн евро
2. Кевин де Брюйне - 150 млн евро
3. Мохамед Салах - 150 млн евро
4. Харри Кейн - 150 млн евро
5. Садьо Мане - 150 млн евро
Ранее мы писали о том, что футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем.Также читайте о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Сообщалось, что "Ледяные Волки" сразятся в поединке с "Донбассом".
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