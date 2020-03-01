В Лионе футбольные фанаты "Лиона" и "Сент-Этьена" устроили массовую драку перед матчем своих любимых команд в 27 туре чемпионата Франции. В драке участвовали более 100 фанатов. Об этом сообщает The Sun.

Драка произошла в Лионе за день до поединка. Фанаты подрались и бросали друг в друга разные предметы и файеры. Болельщики "Сент-Этьена" отступили и на место происшествия приехала полиция.

Поединок "Лион - Сент-Этьен" состоится 1 марта, в 22:00 по киевскому времени.