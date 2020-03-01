Футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем [ Редактировать ]
В Лионе футбольные фанаты "Лиона" и "Сент-Этьена" устроили массовую драку перед матчем своих любимых команд в 27 туре чемпионата Франции. В драке участвовали более 100 фанатов. Об этом сообщает The Sun.
Драка произошла в Лионе за день до поединка. Фанаты подрались и бросали друг в друга разные предметы и файеры. Болельщики "Сент-Этьена" отступили и на место происшествия приехала полиция.
Поединок "Лион - Сент-Этьен" состоится 1 марта, в 22:00 по киевскому времени.
Раньше сообщалось о том, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов. А также против легендарного футболиста возбудили уголовное дело.
Раньше сообщалось о том, что киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей. А также голкипер "Динамо" удивил поступком с Милевским.
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