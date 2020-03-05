На матче "Зенит" - "Ахмат" болельщики устроили массовую драку. Болельщикам из Грозного не понравилось, что фанаты "Зенита" разделись по пояс.

Как выяснилось, игру остановили на 86-й минуте, поскольку толпа с трибун побежала к гостевому сектору, который находится за воротами "Ахмата".

Так, в конфликт вмешались футболисты обеих команд и сотрудники правоохранительных органов. Спустя пару минут фанаты "Ахмата" вернулись на свои трибуны.

После паузы матч "Ахмат" – "Зенит" продолжился. Клуб с берегов Невы одержал волевую победу над "Ахматом" в дополнительное время. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Ранее мы писали о том, что футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем.Также читайте о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.