Драка на матче "Зенит" - "Ахмат": футболисты разнимали болельщиков [ Редактировать ]
На матче "Зенит" - "Ахмат" болельщики устроили массовую драку. Болельщикам из Грозного не понравилось, что фанаты "Зенита" разделись по пояс.
Как выяснилось, игру остановили на 86-й минуте, поскольку толпа с трибун побежала к гостевому сектору, который находится за воротами "Ахмата".
Так, в конфликт вмешались футболисты обеих команд и сотрудники правоохранительных органов. Спустя пару минут фанаты "Ахмата" вернулись на свои трибуны.
После паузы матч "Ахмат" – "Зенит" продолжился. Клуб с берегов Невы одержал волевую победу над "Ахматом" в дополнительное время. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Ранее мы писали о том, что футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем.Также читайте о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Сообщалось, что "Ледяные Волки" сразятся в поединке с "Донбассом".
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