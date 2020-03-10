Зеленский предложил изменения в Таможенный кодекс [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины". Об этом говорится на сайте парламента.
Сейчас документ, который носит сугубо технический характер, обрабатывают в комитете Рады.
Внести в Таможенный кодекс Украины следующие изменения:
1) в части девятой статьи 340 и части первой статьи 359 слова "Верховный суд Украины" и "генеральный прокурор Украины" во всех падежах заменить словами "Верховный суд" и "генеральный прокурор" в соответствующем падеже;
2) в части второй статьи 456 и части второй статьи 457 слова "Генеральной прокуратурой Украины" заменить словами "офисом генерального прокурора"
В пояснительной записке отмечается, что принятие закона позволит уточнить в связи с изменениями в законодательстве Украины действительные наименования наивысших в системе судоустройства и прокуратуры Украины органов, а также названия должностей руководителей таких органов.
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