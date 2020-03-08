Зеленский поздравил женщин с 8 марта [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с праздником. Соответствующее поздравление было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.
"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день.
Они защищают родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи.
Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - поздравил Зеленский.
Ранее мы писали о том, как вы можете поздравить своих родных с Международным женским днем.
по теме
Зеленский назначил заместителя главы СНБО
Соответствующий указ был обнародован 25 февраля
8 марта оригинальные поздравления в картинках и прозе
Мы собрали для вас самые подходящие короткие стихи и пожелания с 8 марта
Доставка цветов в Киеве: где заказать букет
Каждая женщина любит принимать ухаживания в виде шикарных букетов
"Я разочарован": Зеленский объяснил, почему не едет в США
Также Зеленский рассказал о своей нежелательной роли в попытке импичмента Дональда Трампа
Замминистра культуры подала в отставку
Подоляк также отметила, что считает реорганизацию министерства "стратегической ошибкой"