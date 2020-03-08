В воскресенье, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с праздником. Соответствующее поздравление было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день.

Они защищают родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи.

Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - поздравил Зеленский.

Ранее мы писали о том, как вы можете поздравить своих родных с Международным женским днем.