У Кропивницькому напередодні вийшли на мітинг пенсіонери-шахтарі. З першого березня вони чекали індексації соцвиплат, гарантованих законом, але перерахунку ніхто не зробив. Чому - з'ясовувала Олена Бринза.

Майже сотня пенсіонерів-шахтарів вийшла на центральну площу Кропивницького. Люди вимагають індексації пенсій та соцвиплат. За їхніми підрахунками, виплати мали зрости від шестисот до трьох тисяч гривень.

Володимир Павловський, пенсіонер-шахтар:

У зв'язку з тим, що інфляція, ну зарплата повишається, нам теж трохи повишають, в минулому році 24% обіцяли - заплатили 5%, а в цьому взагалі нічого не відомо, тому що той уряд пішов, другий прийшов, а грошей, кажуть, - немає!

Валерій Швець, пенсіонер-шахтар:

Десь 1600 гривень вони должни були мені з першого березня добавить, і також регресні виплати - вони також мають піднятися.

Учасники акції показують витяг із Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який і гарантує їм збільшення пенсій у зв'язку з інфляцією. Такі акції відбулися також у Кривому Розі, Марганці та Павлограді.

Павло Семич, голова Спілки людей з інвалідністю та ветеранів праці Інгульської шахти:

Вимоги перерахунки пенсій з першого березня і друге питання - це перерахунок щомісячних страхових виплат, - бо тут багато інвалідів, - проводиться з першого березня на коефіцієнт росту номінальної заробітної плати.

У Пенсійному фонді області пояснюють: індексації немає, бо відсутня відповідна постанова Уряду.

Олена Романченко, заступник начальника ГУ Пенсійного фонду в Кіровоградській області:

Минулого року це було дійсно з першого березня, була прийнята урядова постанова 20 лютого №124, і відповідно до цієї постанови, ми проводили індексацію пенсій з першого березня 2019 року. У цьому році такої постанови немає, як буде прийнята постанова - відповідно, ми проведемо індексацію пенсій.

Свої вимоги активісти передали до облдержадміністрації та Кабміну. Збільшення пенсій лише на Кіровоградщині чекають майже дві з половиною сотні пенсіонерів різних категорій.