В среду, 11 марта, в городе Марьинка Донецкой области сепаратисты обстреляли общеобразовательную школу №2. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, сепаратисты, "пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта".

"Как выяснили офицеры одной из групп гражданско - военного сотрудничества из состава Объединенных сил, в районе обстрела также находилась указанная школа. В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что персонал оперативно эвакуировал детей в бомбоубежище этой же школы.

После завершении обстрела полицейские вывезли учеников и работников школы из опасного района и развезли по домам. Погибших и раненых нет.

Командование ООС подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.

Также мы писали о том, что 18 февраля противник атаковал силы ООС в Луганской области, вследствие чего погиб один военный, четверо были ранены.