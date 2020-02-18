Обстрел боевиков на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что во время наступления боевиков на Донбассе погиб гранатометчик Максим Хитайлов. Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.
"Утром в результате обстрела погиб гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов, 22 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, четверо военнослужащих 72 бригады получили ранения.
В результате обстрела со стороны боевиков погиб гранатометчик 72-й отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов. Ему было 22 года. Об этом сообщил народный депутат А. Гончаренко.
Ранее мы писали о том, что 18 февраля противник атаковал силы ООС в Луганской области, вследствие чего погиб один военный, четверо были ранены.
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