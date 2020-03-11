У світі вже 119 тисяч уражених коронавірусом. Загальна кількість померлих - 4 тисячі 284 людини. Одужали майже 66 тисяч. Країнами з найбільш стрімким поширенням недуги залишаються Китай, Італія, Іран та Південна Корея. Як світ намагається уберегтися від пандемії та врятувати економіку від її наслідків - дивіться далі.

В Італії нині зафіксована 631 смерть від ускладнень після коронавірусу і понад 10 тисяч інфікованих. Після Китаю держава посідає друге місце у світі за кількістю жертв недуги. Країни-сусідки намагаються обмежити транспортне сполучення з нею. Словенія закриває кордон для некомерційних поїздок. Австрія не пускатиме на свою територію громадян без належної медичної довідки. Уряд Мальти скасував усі авіата морські рейси.

У Великій Британії на Covid-19 захворіла заступниця міністра охорони здоров'я та член парламенту Надін Дорріс. Пацієнтка під наглядом лікарів. Епідеміологи обстежують людей, з якими контактувала чиновниця.

"Дякую усім за підтримку. Я сподіваюся: найгірше вже минуло. Також я стурбована через мою 84-річну маму, вона весь час була зі мною. А сьогодні почала кашляти. Завтра перевіримо її здоров'я. Мийте руки й бережіться від недуги".

Від ширення вірусної паніки також є загиблі. В Ірані 44 людини померли через вживання метилового спирту. Рідні кажуть: були переконані, що алкоголь врятує від уханської інфекції. А влада Сан-Франциско вирішила уражених коронавірусом безхатьків ізолювати в туристичні трейлери. Уже винайняли 30 автівок, на це витратили півмільйона доларів.

"Медики співпрацюватимуть з центрами допомоги бездомним, щоб не пропустити ознаки хвороби у підопічних", - говорить Френсіс Самора, відповідальний за карантинну зону.

Ударив коронавірус і по економіці більшості країн світу. Експерти рахують збитки сотнями мільйонів доларів. Щоб врегулювати кризу, Єврокомісія планує створити фонд на 25 мільярдів євро для підтримки держав ЄС. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Перший транш - 7 з половиною мільярдів - піде на посилення систем охорони здоров'я та на допомогу малому бізнесу. А президент США Дональд Трамп уже пообіцяв фінансово допомогти американським круїзним та авіа-компаніям, які зазнали фінансових втрат через Covid-19.