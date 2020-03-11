Бразильська фавела перетворилась на зелену оазу [ Редактировать ]
Бідно, зате дружно та екологічно. Жителі фавели в передмісті бразильського Сан-Паулу взялися розбудовувати та облаштовувати свою домівку. Як брудні нетрі перетворюються на затишну оазу - розповість Ольга Жидецька.
Фавела Віла Нова Есперанза, що розташувалася на околиці багатомільйонного Сан-Паулу, на перший погляд нічим не відрізняється від інших занедбаних кварталів бразильських нетрів. Однак, на відміну від решти, її мешканцям вдалося самоорганізуватися й створити тут справжню оазу. Ось лідерка громади Ліа де Суза разом з помічниками завершує вимощувати стіну майбутнього розвивального центру для дітей. Матеріал для будівництва взяли просто з-під ніг. Ця місцевість багата на глину, яка в поєднанні з цементом перетворюється на повноцінний будівельний матеріал.
"Це вдале рішення, адже в нас немає грошей. А ще - це надійно й вигідно - як для гаманця, так і для планети!" - говорить Ліа де Суза лідерка фавели.
"Цей спосіб спорудження дуже екологічний. Лише земля і глина. Так і до природи стаємо ближчими", - говорить Робсон Перейра, житель фавели.
Головна натхненниця розбудови фавели п'ятдесяти семирічна Ліа де Суза втекла сюди у 2003 від жорстокого чоловіка. Тоді у Віла Нова Есперанза з населенням майже три тисячі людей не було навіть електрики. Утім, з подачі невгамовної жінки тут з'явилися амфітеатр, бібліотека, спільна кухня, ставок для дітей, рибне господарство, а також доглянутий громадський сад та город. Ліа організовує місцевих та в усьому їм допомагає.
"Я завжди залишаюся поруч. Кажу їм, що слід робити. Тут треба копати, там - зробити ось це і це... Так ми й працюємо, бо тут ніхто не знає правильної методики, тож вчимося разом", - говорить Ліа де Суза, лідерка фавели.
У "зеленій фавелі" не пропадає навіть сміття. Його сортують: органіка йде на добрива, а тверді відходи використовують у будівництві. Також вигадали, як подолати одвічну проблему смертоносних зсувів, які змітають розташовані на схилах бідняцькі поселення.
"Ми наповнили землею мішки з-під картоплі та апельсинів. І склали в підпірну стіну, залишивши невеличкий канал. Такі стіни пропускають дощову воду, але ґрунт лишається на місці. Це убезпечує будинки, розташовані нижче. Доволі просте рішення, яке можна застосовувати всюди", - говорить Родріго Калісто, інженер, волонтер.
За свої соціальні та екологічні ініціативи фавела Віла Нова Есперенза здобула численні нагороди та ґранти. Завдяки одному з них - отримує понад двісті доларів щомісяця для оплати мешканцям робіт над громадськими проєктами. Це непогана підтримка для громади, де кожен п'ятий житель безробітний.
по теме
Як бразильські брудні нетрі перетворюються на затишну оазу
Бідно, зате дружно та екологічно. Жителі фавели в передмісті бразилійського Сан-Паулу взялися розбудовувати та облаштовувати свою домівку
Негода в бразильському штаті Сан-Паулу: загинули люди
12 людей загинули через негоду в бразильському штаті Сан-Паулу. 46 вважать зниклими безвісти. У прибережних районах дощить уже третій день
В Китае из-за коронавируса снизился уровень загрязнения воздуха
Изначально более чистый воздух был зафиксирован над Уханем
У Люксембурзі скасували плату за проїзд у громадському транспорті
Поїздки в автобусах, трамваях і приміських поїздах зробили дармовими і для жителів Люксембургу, і для гостей країни
Ринки Катару позбуваються пластику
Чим замінили звичні поліетиленові торбинки та одноразовий посуд? Та як сприйняли новацію відвідувачі?