Дональд Трамп запретил въезд в США из Европы [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп обратился к нации по поводу распространения смертельного коронавируса Covid-19 и объявил о том, что США запретили въезд из всех стран Европы, кроме Великобритании. Об этом он сообщил в видеообращении.
"Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей... Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы", - сказал Трамп в своем обращении.
Также он написал в Твитере, что "30-дневное ограничение поездок из Европы никоим образом не повлияет на торговлю", добавив: "Запрет останавливает людей, а не товары".
March 12, 2020
"Мы предприняли спасительные меры в отношении Китая на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должные охрану здоровья и безопасность наших граждан", - заявил американский президент.
Ранее мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того, помните: чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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