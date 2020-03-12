Президент США Дональд Трамп обратился к нации по поводу распространения смертельного коронавируса Covid-19 и объявил о том, что США запретили въезд из всех стран Европы, кроме Великобритании. Об этом он сообщил в видеообращении.

"Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей... Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы", - сказал Трамп в своем обращении.

Также он написал в Твитере, что "30-дневное ограничение поездок из Европы никоим образом не повлияет на торговлю", добавив: "Запрет останавливает людей, а не товары".

"Мы предприняли спасительные меры в отношении Китая на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должные охрану здоровья и безопасность наших граждан", - заявил американский президент.

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