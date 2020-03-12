В Украину возвращаются морозы и снег [ Редактировать ]
Погода в Украине к концу недели испортится. В Украину возвращаются морозы и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
13 марта
Погода в пятницу ухудшится в западных, центральных, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, там будут дожди. Температура воздуха днем на западе составит +9+11, а ночью +5+8. На севере страны будет сухо, переменная облачность, днем +10+12, а ночью +4+6.
В восточных областях тепло, днем +14+16, а ночью +5+8. Юг страны будет особенно теплый, температура воздуха днем поднимется до +21, а ночью будет +5+8. В Киеве в пятницу будет сухо, днем +9+11, а ночью +6+8.
14 марта
В субботу в стране резко похолодает и пойдут дожди со снегом. В западных областях, кроме Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской, снег и дождь. Днем температура воздуха составит +5+7, а ночью +1+4. Такую же погоду стоит ожидать жителям Киевской и северных областей.
В центральной части Киева в субботу будет сухо, переменная облачность, днем температура воздуха составит +7+11, а ночью +4+6. На востоке будут идти дожди, днем +10+13, а ночью +5+8. Юг страны без осадков, днем 12+14, а ночью +7+9. В столице 14 марта будет дождь со снегом, днем +5+7, а ночью +2+4.
15 марта
В воскресенье во всех областях солнечно, но холодно. На западе страны днем +3+8, а ночью -2-5. В северных областях днем +1+4, а ночью -3-6.
В центральных областях днем +3+5, а ночью -4-6, а на востоке днем +2+4, а ночью -1-3. Юг страны тоже без осадков, днем +4+6, а ночью -1+2. В Киеве 15 марта днем похолодает до +5, а ночью до -4.
Ранее мы писали о том, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.
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