У МЗС готують ще одну евакуацію українців із Китаю [ Редактировать ]
Київ готує другу евакуацію українців із Китаю. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, наразі дипломатам відомо, що в Ухані досі перебуває сорок один співвітчизник.
Десятеро виявило бажання повернутися на батьківщину. Кулеба закликав охочих виїхати з КНР - звертатися до посольства України: у дипустанові формуватимуть списки.
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