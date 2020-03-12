В Ухані досі перебуває сорок один співвітчизник

Київ готує другу евакуацію українців із Китаю. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, наразі дипломатам відомо, що в Ухані досі перебуває сорок один співвітчизник.

Десятеро виявило бажання повернутися на батьківщину. Кулеба закликав охочих виїхати з КНР - звертатися до посольства України: у дипустанові формуватимуть списки.