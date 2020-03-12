В Италии количество жертв коронавируса превысило тысячу человек, более 15 тысяч инфицированы. Об этом сообщает AFP.

Как отметили итальянские власти, по состоянию на вечер 12 марта в стране зафиксировано 1016 смертей от коронавируса. Днем ранее в Италии было 827 смертельных случаев.

Кроме этого выросло количество инфицированных Covid-19 до 15 113 человек.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.