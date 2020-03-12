Число жертв от коронавируса в Италии превысило тысячу [ Редактировать ]
В Италии количество жертв коронавируса превысило тысячу человек, более 15 тысяч инфицированы. Об этом сообщает AFP.
Как отметили итальянские власти, по состоянию на вечер 12 марта в стране зафиксировано 1016 смертей от коронавируса. Днем ранее в Италии было 827 смертельных случаев.
Кроме этого выросло количество инфицированных Covid-19 до 15 113 человек.
Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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