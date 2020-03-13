Авіакатастрофа у Ірані: коронавірус зірвав передачу чорних скриньок Україні [ Редактировать ]
Тегеран не зможе найближчим часом передати Україні "чорні скриньки" зі збитого "Боїнга" через спалах коронавірусу. Про це повідомила іранська влада. Виїзд із країни обмежили.
Там занедужало понад 10 тисяч громадян, померло 429 - найбільше після Китаю та Італії.
Нагадаю, 8 січня іранські військові збили пасажирський лайнер. На облавку було 176 людей, з них 11 українці. Усі загинули. Тегеран заявив, що літак збили помилково, мовляв, переплутали його з винищувачем.
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