Именем Леди Гаги назвали новый вид насекомых [ Редактировать ]
Именем популярной американской певицы Леди Гаги ученые назвали новый вид насекомых. Существо получило название Kaikaia gaga. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что аспирант Университета Иллинойса Брендан Моррис открыл вид горбаток и назвал его Kaikaia gaga.
"Если и должно быть насекомое, названое в честь Леди Гаги, то это должна быть горбатка, потому что именно этот конек имеет причудливые рога и своеобразное чувство стиля. Они совершенно не похожи на что-либо, что вы когда-либо видели", – сказал Моррис.
Также Брендан рассказал, что насекомое имеет причудливое морфологическое строение, яркую окраску и странные выпуклости. Kaikaia gaga питаются соком растений.
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