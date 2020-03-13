В Киеве отменили выставку Motobike-2020 из-за коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, организаторы выставки Motobike-2020 сообщили об отмене мероприятия. Об этом пишет autoconsulting.
Причиной такого решения стало введение в Украине карантина, который распространяется и на массовые мероприятия, из-за вспышки коронавируса в мире.
Выставка должна была пройти в Киеве с 3 по 5 апреля.
"Таким образом, украинский моторынок в этом году останется без выставки новинок сезона", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Формулу-1 отменили из-за пандемии коронавируса. Также Кения подтвердила первый случай коронавируса.
Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса.
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