Карантин в Україні: у Києві працюватимуть стадіони, театри та ТРЦ

В Україні два нові випадки коронавірусу. Захворіла пенсіонерка з Житомирщини і чоловік на Буковині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Обох ізолювали, наразі перевіряють тих, хто з ними контактував. Тож натепер в Україні троє інфікованих