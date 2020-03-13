Кения подтвердила первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, в Кении зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Информацию подтвердил глава Минздрава Кении, передает Reuters.
Информации о заболевшем пока нет.
Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса подтвердили в штаб-квартире НАТО.
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Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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