Україна закупить тест-системи для перевірки ста тисяч людей на коронавірус [ Редактировать ]
МОЗ додатково закупить тести для діагностування коронавірусу. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, близько 20 тисяч таких систем - дадуть змогу перевірити 100 тисяч людей.
На сьогодні лабораторні дослідження із виявлення патогена проводять не лише в Києві, а й у Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Львові та Запоріжжі.
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