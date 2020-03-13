МОЗ додатково закупить тести для діагностування коронавірусу. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, близько 20 тисяч таких систем - дадуть змогу перевірити 100 тисяч людей.

На сьогодні лабораторні дослідження із виявлення патогена проводять не лише в Києві, а й у Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Львові та Запоріжжі.