Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус после того, как у его помощника после визита в США обнаружили COVID-19. Об этом сын Болсонару Эдуардо написал в своем Twitter.

Как оказалось, тесты подтвердили наличие коронавируса. В конце прошлой недели он встречался с Трампом - как и его секретарь, у которого тоже нашли COVID-19

Ранее мы писали о том, что в Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.