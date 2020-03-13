У президента Бразилии обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус после того, как у его помощника после визита в США обнаружили COVID-19. Об этом сын Болсонару Эдуардо написал в своем Twitter.
Как оказалось, тесты подтвердили наличие коронавируса. В конце прошлой недели он встречался с Трампом - как и его секретарь, у которого тоже нашли COVID-19
Ранее мы писали о том, что в Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса.
Напомним, в Украине объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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