Европа стала центром пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

В настоящее время Европа стала эпицентром пандемии COVID19, где зарегистрировали больше случаев и смертей, чем в остальном мире.

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"В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии", - говорится в сообщении.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.