Европа стала центром пандемии коронавируса - ВОЗ [ Редактировать ]
Европа стала центром пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.
В настоящее время Европа стала эпицентром пандемии COVID19, где зарегистрировали больше случаев и смертей, чем в остальном мире.
"В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии", - говорится в сообщении.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
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