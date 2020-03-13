В Канаде парламент остановил работу из-за коронавируса [ Редактировать ]
Парламент Канады остановил работу до 20 апреля из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Huffington Post Canada.
К такому решению единогласно пришли все политические партии, представленные в канадском парламенте. Министры по-прежнему будут иметь право расходовать государственные средства для реагирования на вспышку коронавируса.
"Мы столкнемся с этим вместе, и мы справимся с этим вместе", - заявил лидер либеральной палаты Пабло Родригес.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
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