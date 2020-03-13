Парламент Канады остановил работу до 20 апреля из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Huffington Post Canada.

К такому решению единогласно пришли все политические партии, представленные в канадском парламенте. Министры по-прежнему будут иметь право расходовать государственные средства для реагирования на вспышку коронавируса.

Читайте также Почему закрывают школы и детсады: Кличко ответил на все вопросы

"Мы столкнемся с этим вместе, и мы справимся с этим вместе", - заявил лидер либеральной палаты Пабло Родригес.