В субботу, 14 марта, в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию на всей территории области в целях борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

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"Мы уже имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцы, а в одном из районов нашей области. Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего (14 марта - ред.) дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области", - отметил Осадчук.

Также, будут ограничения на работу гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме этого с 14 марта ограничено движение маршрутных автобусов по области.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.