В Черновицкой области объявили чрезвычайную ситуацию [ Редактировать ]
В субботу, 14 марта, в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию на всей территории области в целях борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
Ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.
"Мы уже имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцы, а в одном из районов нашей области. Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего (14 марта - ред.) дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области", - отметил Осадчук.
Также, будут ограничения на работу гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме этого с 14 марта ограничено движение маршрутных автобусов по области.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
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