Медработник выпал с крыши больницы для больных коронавирусом [ Редактировать ]
В воскресенье, 15 марта, в Подмосковье один из сотрудников лечебного учреждения вышел на крышу, поскользнулся и упал. Мужчину госпитализировали с травмами в другую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В эту больницу №40 в Коммунарке определяют тех, кто прибыл в Москву из других стран с признаками заболевания острой респираторной вирусной инфекции или пневмонии.
Медработник вышел на перекур, но не заметил скользкой наледи. Он оступился и упал вниз. После случившегося инцидента, сотрудник клиники остался жив. Его направили на лечение в другую больницу.
Напомним, что в Кропивницком мужчина сорвался с крыши дома.
Раньше сообщалось о том, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Днепре нашли тело мужчины в крови.
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