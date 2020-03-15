В воскресенье, 15 марта, в Подмосковье один из сотрудников лечебного учреждения вышел на крышу, поскользнулся и упал. Мужчину госпитализировали с травмами в другую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В эту больницу №40 в Коммунарке определяют тех, кто прибыл в Москву из других стран с признаками заболевания острой респираторной вирусной инфекции или пневмонии.

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Медработник вышел на перекур, но не заметил скользкой наледи. Он оступился и упал вниз. После случившегося инцидента, сотрудник клиники остался жив. Его направили на лечение в другую больницу.

Напомним, что в Кропивницком мужчина сорвался с крыши дома.