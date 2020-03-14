В субботу, 14 марта, в Киеве произошел пожар на складском помещении. Столб дыма было видно с разных концов города. Об этом сообщает Информатор.

Общая площадь пожара оказалась больше 1000 квадратных метров. К счастью никто не пострадал. Пожару присвоили ранг повышенной сложности. К месту направили дополнительные силы спасателей.

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Во время пожара прозвучало несколько взрывов. На первом этаже, где был очаг пожара, хранились бочки с химическими веществами - их готовили на утилизации.

В 17:09 пожар удалось локализовать.