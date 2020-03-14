Над Киевом поднялся черный столб дыма: что горит [ Редактировать ]
В субботу, 14 марта, в Киеве произошел пожар на складском помещении. Столб дыма было видно с разных концов города. Об этом сообщает Информатор.
Общая площадь пожара оказалась больше 1000 квадратных метров. К счастью никто не пострадал. Пожару присвоили ранг повышенной сложности. К месту направили дополнительные силы спасателей.
Во время пожара прозвучало несколько взрывов. На первом этаже, где был очаг пожара, хранились бочки с химическими веществами - их готовили на утилизации.
В 17:09 пожар удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что в Волынской области при пожаре погибли дети. Мы писали о том, что в Киеве произошел масштабный пожар в гаражах.
Читайте также о том, что в Киеве на Большой Окружной случилось смертельное ДТП.
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