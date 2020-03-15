В воскресенье, 15 марта, в Киеве окна квартиры на прохожих начали выпадать вещи. Как выяснилось, вещи выбрасывала женщина, которая проживает на четвертом этаже. Об этом сообщает "Информатор".

Женщина выбрасывала тетради, блокноты, банки, бутылки, кастрюли и даже полку для вещей. Полиция оцепила территорию.

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Патрульные выяснили, что женщина проживает в квартире сама. Она уже не в первый раз выбрасывает вещи из окна. Однажды она выбросила банку с краской на местных жителей. Как выяснилось, она развелась с мужем, а ребенок остался с бывшим супругом.

Местные жители предполагают, что такое поведение было вызвано именно этим. Чтобы прекратить хулиганские действия, правоохранителям пришлось вскрывать двери.

Женщина закрылась в ванной, но и туда удалось зайти. Она лежала в ванной и утверждала, что ей пора на встречу. Свои действия она объяснила тем, что проводила в квартире уборку и всегда так делает.

Ранее мы писали о том, что в общежитии Киево-Могилянской академии администрация распорядилась выбросить вещи студентов, не отвечающие установленным правилам распорядка учреждения.